Пропускать будут не всех: боевики на один день откроют КПВВ «Еленовка»

«Власти» так называемой «ДНР» в понедельник, 27 июля, обещают в очередной раз временно открыть пункт пропуска «Еленовка», сопредельный с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Работать пункт пропуска на линии соприкосновения будет с существенными ограничениями. Об этом сообщили представители оккупационной «власти» Донецка.

Известно, что на оккупированную территорию боевики будут пропускать граждан лишь при наличии специального разрешения на въезд. При этом выехать из ОРДО смогут только люди с пропиской на свободной территории Украины.

Работать пункт пропуска будет только 27 июля с 9:00 до 18:00.

Напомним, ранее руководство так называемой «ДНР» остановило движение гражданского транспорта и пешеходов через линию соприкосновения, ссылаясь на эпидемию коронавируса в Украине. Несколько раз пункт пропуска открывали на один день.

Напомним, подгруппа по гуманитарным вопросам ТКГ по Донбассу подтвердила готовность одновременно открыть два КПВВ в Луганской области — в Золотом и Счастье. Сейчас работает только пеший пункт пропуска в Станице Луганской.

195

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter