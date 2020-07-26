27.66 / 27.86 31.88 / 32.25
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пропускать будут не всех: боевики на один день откроют КПВВ «Еленовка»

14:58 26 июля 2020
КПП «Еленовка»

«Власти» так называемой «ДНР» в понедельник, 27 июля, обещают в очередной раз временно открыть пункт пропуска «Еленовка», сопредельный с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Работать пункт пропуска на линии соприкосновения будет с существенными ограничениями. Об этом сообщили представители оккупационной «власти» Донецка.

Известно, что на оккупированную территорию боевики будут пропускать граждан лишь при наличии специального разрешения на въезд. При этом выехать из ОРДО смогут только люди с пропиской на свободной территории Украины.

Работать пункт пропуска будет только 27 июля с 9:00 до 18:00.

Напомним, ранее руководство так называемой «ДНР» остановило движение гражданского транспорта и пешеходов через линию соприкосновения, ссылаясь на эпидемию коронавируса в Украине. Несколько раз пункт пропуска открывали на один день.

Напомним, подгруппа по гуманитарным вопросам ТКГ по Донбассу подтвердила готовность одновременно открыть два КПВВ в Луганской области — в Золотом и Счастье. Сейчас работает только пеший пункт пропуска в Станице Луганской.

195

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Верующие перед Айя-Софией в Стамбуле

Обстановка накалена до предела: Турция и Греция оказались на пороге военного конфликта

КПП «Еленовка»

Пропускать будут не всех: боевики на один день откроют КПВВ «Еленовка»

Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и ее муж Элджей подхватили коронавирус

Водоем

Мужчина видел, как девушка тонет в Азовском море, но никого не позвал на помощь: детали шокирующей истории

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер