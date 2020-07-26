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«Знак доброй воли»: Папа Римский отреагировал на договоренность о полном прекращении огня на Донбассе
Папа Римский Франциск I поддержал достижение договоренности о прекращении огня на востоке Украины. Понтифик выразил надежду, что они будут воплощены.
«Недавно договоренность о прекращении огня на Донбассе была принята членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы договоренность, наконец, была реализована, включая эффективный процесс разоружения и разминирования», — сказал он, сообщает Vatican News.
Понтифик добавил, что «только так удастся возобновить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и которого так долго ждет народ».
Как писали «ФАКТЫ», 22 июля трехсторонняя контактная группа во время заседания в формате видеоконференции договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
В частности, договоренностями предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия, запрет на применение огневых средств, в частности снайперского оборудования, и применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.62
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