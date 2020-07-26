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Туристы возвращаются домой: в сеть попало видео огромной пробки на трассе Одесса-Киев
В сети показали очередь из автомобилей, на которых люди возвращаются в Киев с летнего отдыха в Одессе. Это происходит, несмотря на то, что статистика заболеваемости коронавирусом в Украине не демонстрирует тенденции к улучшению. Ранее сообщалось, что некоторые страны уже открыли границы для украинских туристов.
Ролик с пробками показал Telegram-канал «Подслушано Одесса».
«Поматросили и бросили — выходные заканчиваются, все едут (вернее, стоят) в пробках на Киев», — говорится в комментарии к видео.
Отмечается, что возвращающиеся в Киев автомобили вынуждены находиться в пробках не менее часа.
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