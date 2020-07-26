Зеленский и Путин обсудили новые договоренности по Донбассу: раскрыты детали беседы

В воскресенье, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин переговорили по телефону и обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже и во время заседания Трехсторонней контактной группы. Причем эти договоренности Кремль многократно нарушал.

Как сообщает Офис президента, лидеры обеих стран поддержали договоренность о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе — он вступит в силу с 00:01 27 июля 2020 года.

Зеленский и Путин обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств, открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Так, президент Украины поднял вопрос об освобождении задержанного российскими спецслужбами крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Президент Украины также поднял вопрос освобождения украинских граждан, которых удерживают на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в Российской Федерации.

В контексте проведения следующего саммита «нормандской четверки» в Берлине президенты акцентировали внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже.

На сайте Кремля сообщается, что Путин поднял тему проведения местных выборов в Украине. По мнению хозяина Кремля, принятое Верховной Радой постановление «противоречит Минским договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования» ситуации.

Ранее сообщалось, что в ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

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