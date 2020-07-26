- 19:14 Эвакуация Delfi с одесского пляжа: судовладельцу отказали в продлении работ, ситуация признана чрезвычайной
- 19:10 На трассе возле курортной Кирилловки загорелся автобус с пассажирами: видео происшествия
- 18:42 Зеленский и Путин обсудили новые договоренности по Донбассу: раскрыты детали беседы
- 18:01 Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком
- 17:41 Переболевший коронавирусом звездный футболист оформил хет-трик за восемь минут
- 17:30 Туристы возвращаются домой: в сеть попало видео огромной пробки на трассе Одесса-Киев
- 17:19 В Telegram появились видеозвонки: как воспользоваться новой функцией
- 17:14 Европейские страны вводят обязательный карантин для прибывающих из Испании: сотни тысяч туристов возмущены
- 17:05 27 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Владимир Костенко
- 16:52 В Минздраве объяснили, в каких случаях тесты на коронавирус могут давать ложный результат
- 16:29 «Знак доброй воли»: Папа Римский отреагировал на договоренность о полном прекращении огня на Донбассе
- 16:11 Очередное шоу? В сети обсуждают видео утренней пробежки Зеленского в Черновцах
Зеленский и Путин обсудили новые договоренности по Донбассу: раскрыты детали беседы
В воскресенье, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин переговорили по телефону и обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже и во время заседания Трехсторонней контактной группы. Причем эти договоренности Кремль многократно нарушал.
Как сообщает Офис президента, лидеры обеих стран поддержали договоренность о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе — он вступит в силу с 00:01 27 июля 2020 года.
Зеленский и Путин обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств, открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Так, президент Украины поднял вопрос об освобождении задержанного российскими спецслужбами крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.
Президент Украины также поднял вопрос освобождения украинских граждан, которых удерживают на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в Российской Федерации.
В контексте проведения следующего саммита «нормандской четверки» в Берлине президенты акцентировали внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже.
На сайте Кремля сообщается, что Путин поднял тему проведения местных выборов в Украине. По мнению хозяина Кремля, принятое Верховной Радой постановление «противоречит Минским договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования» ситуации.
Ранее сообщалось, что в ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.693
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Эвакуация Delfi с одесского пляжа: судовладельцу отказали в продлении работ, ситуация признана чрезвычайной
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 748 мм