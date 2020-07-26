В воскресенье, 26 июля, в Одессе состоялось экстренное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской облгосадминистрации. Помимо штатных членов комиссии в ее работе участвовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава ОГА Максим Куцый, руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, руководство Администрации морских портов Украины.

Основным вопросом стало обсуждение ситуации вокруг танкера Delfi.

Члены комиссии на месте происшествия

Как отметил Андрей Малеванный, очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новый разлив нефтепродуктов в воду.

«Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды. Госэкоинспекцией в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного анализа. По состоянию на вчера, 25 июля, было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза», — сообщил он.

Комиссия пришла к выводу о невозможности продления срока работ для компании-подрядчика судовладельца. Также решено задействовать в операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Учитывая все обстоятельства, ситуация признана как чрезвычайная, регионального уровня.

Как уточнил глава ОГА Максим Куцый, «уже завтра это решение должна утвердить, согласно действующим нормам, экспертная комиссия ГСЧС Украины, после чего процесс эвакуации танкера окончательно перейдет исключительно к государству».

Он также акцентировал на четырех основополагающих пунктах предстоящих совместных действий привлеченных организаций. Первое — работы не остановятся даже на период проведения тендера. Второе — будет применена сокращенная процедура закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Третье — 27 июля пройдет расширенное совещание с участием экспертов отрасли, выработанные ими технические обоснования лягут в основу операции по оперативной эвакуации судна. Четвертое — Госэкоинспекцией инициирован перерасчет ущерба, нанесенного экологии.

«Времени мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб», — заявил Куцый.

Заметим, по предварительным расчетам, стоимость подъема составит порядка 25 миллионов гривен.

Как сообщали «ФАКТЫ», третья попытка поднять танкер Delfi 25 июля завершилась провалом.

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