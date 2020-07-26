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Украина

Волкер оценил вероятность нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма

21:01 26 июля 2020
Курт Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер проанализировал возможность агрессии России со стороны оккупированного Крыма, возвращение которого необходимо обсуждать в международном формате.

Как сообщает издание «Крым.Реалии», Волкер считает, что у России есть возможность атаковать Украину с территории Крыма, но такое решение маловероятно.

«Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет», — заявил Волкер.

По его словам, Россия продолжит использовать против Украины вооруженные силы, разведку и кибератаки, а также экономические махинации.

«Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт и дальше активно развивается», — подчеркнул Волкер.

Ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал «ФАКТАМ», отличаются ли новые договоренности по Донбассу от предыдущих.

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