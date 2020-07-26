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Волкер оценил вероятность нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер проанализировал возможность агрессии России со стороны оккупированного Крыма, возвращение которого необходимо обсуждать в международном формате.
Как сообщает издание «Крым.Реалии», Волкер считает, что у России есть возможность атаковать Украину с территории Крыма, но такое решение маловероятно.
«Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет», — заявил Волкер.
По его словам, Россия продолжит использовать против Украины вооруженные силы, разведку и кибератаки, а также экономические махинации.
«Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт и дальше активно развивается», — подчеркнул Волкер.
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