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Украина

Заработали на оккупантах: названа сумма, которую получили бойцы ВСУ за уничтоженную вражескую технику

0:08 27 июля 2020
Бойцы ВСУ

С начала 2019 года в ходе боевых действий на Донбассе украинские военные получили около 2 миллионов за 76 единиц уничтоженной военной техники боевиков, поддерживаемых Российской Федерацией.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«За период 2019−20 годов вооруженные формирования Российской Федерации подверглись многочисленным потерям в БПЛА, армейских грузовиках, орудиях, минометах и тому подобное. Только с начала 2019-го, по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривен», — сообщили в управлении по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019−20 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период — 34,1 миллиона гривен (из них 12,9 млн в 2020 году).

Как известно, вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада. Еще один выплат — вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи, в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению первого боевого украинского генерала, а ныне народного депутата Украины Михаила Забродского, командирам подразделений нужно работать в «серой» зоне, несмотря на объявленные перемирия и прекращения огня. Только так они могут избежать потерь среди личного состава.

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