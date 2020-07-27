На Донбассе вступило в силу очередное перемирие

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в регионе с начала суток понедельника, 27 июля, вступил в силу режим прекращения огня, который подразумевает полное прекращение боевых действий.

Украинская сторона считает высокими шансы на реальное прекращение огня на Донбассе в этот раз. Они гораздо выше, чем во время предыдущих объявленных перемирий.

Контролировать соблюдение перемирие командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой украинской позиции.

В штабе готовы к провокациям противника с целью сорвать перемирие, как это неоднократно происходило ранее.

Достигнутое соглашение о прекращении огня уже поддержала Германия, руководство ОБСЕ и ООН.

Кроме того, в посольстве Соединенных Штатов в Украине выступили с заявлением о надеждах на соблюдение перемирия в полной мере.

«США приветствуют установление на Донбассе „режима тишины“. Его соблюдение может открыть путь к полному и всестороннему урегулированию ситуации», — сказано в сообщении посольства в Twitter.

Также в посольстве выразили надежду, что реальное положение дел на местах полностью отразит режим прекращения огня, предусмотренный Минскими соглашениями.

Там также отметили, что соблюдение перемирия на Донбассе даст возможность отдохнуть мирным жителям, пострадавшим от российской агрессии.

Напомним, новые договоренности о полном прекращении огня делают Россию не стороной конфликта, а посредником в вооруженном конфликте на востоке Украины. А так называемые «ДНР» и «ЛНР» легализируются как субъекты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 23 июля, во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Документ о полном всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля должна подписать «нормандская четверка».

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