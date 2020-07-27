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Украина

Грамотно подготовился: у Авакова объяснили, почему снайперы не могли обезвредить луцкого террориста

1:55 27 июля 2020
Арест террориста в Луцке

Захвативший заложников в Луцке Максим Кривош «очень грамотно» подготовился к теракту. В частности, им был выбран транспорт, в котором есть шторки, что делало невозможным использование снайперов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Также заместитель Авакова обратил внимание на то, что заложников Кривош посадил возле окон, а сам не показывался.

«Все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться опять-таки для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации — то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой, я считаю, это успех», — заявил Геращенко.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина сообщил о захвате автобуса с пассажирами. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт с захватом заложников. Террористом оказался местный житель Максим Кривош. Заложников освободили после того, как президент выполнил требование террориста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Максима Кривоша внесли в базу сайта «Миротворец». Также в базу добавлен Роман Скрыпник, который в четверг, 23 июля, в Полтаве захватил в качестве заложника полковника Национальной полиции. Ему инкриминируется сознательное участие в процессах дестабилизации общественной жизни в Украине.

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