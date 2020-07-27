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Украина

Пытаются обвинить ВСУ в срыве "тишины": стало известно о провокации, подготовленной боевиками

2:42 27 июля 2020
ВСУ на востоке

Пророссийские боевики на Донбассе подготовили очередную провокацию, целью которой является попытка обвинить украинскую сторону в срыве режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Речь идет о минировании позиций ВСУ минами с часовым механизмом, которые могут взорваться во время «тишины» — это даст повод обвинить украинских бойцов о нарушении достигнутых ранее договоренностей.

«Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг предпринял очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и осуществил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов», — говорится в сообщении.

В штабе уточняют, что такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 ставится дистанционно и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов.

Коварство провокации заключается в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах.

«То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — указывается в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

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