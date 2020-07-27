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Украина

Жара до +35 и грозы: синоптики рассказали о погоде в начале новой недели

7:14 27 июля 2020
погода

В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в западных областях, тогда как в остальных регионах установится жара до 35 градусов. Такая погода останется до 30 июля, а после этого можно ожидать нового похолодания.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 27 июля в западных областях, частично на юге и в Житомирской области грозы со шквалами 15−20 м/с. На остальной территории без осадков и жарко до 31−33 градусов.

погода

28 июля дожди продолжатся в отдельных районах западных областей и в юго-восточной части страны. Осадки возможны на курортах Азовского моря.

погода

29 июля на западе ночью и днем сохраняется вероятность сильных гроз, а на остальной территории жарко, без осадков.

погода

Из-за обильных дождей на Волыни есть опасность выхода из берегов рек в Ратневском и Любешевском районах. В Карпатах возможно схождение селевых потоков.

Напомним, народные синоптики прогнозируют, что последние дни июля будут дождливыми, а первая неделя августа также начнется с ливней и гроз.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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