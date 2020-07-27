Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: появились данные о состоянии зараженных курсантов

В Киеве в Национальном техническом университете «КПИ» не исключают, что среди учащихся будут выявлены новые случаи коронавирусной инфекции. Пока диагноз подтвержден у 52 курсантов Института специальной связи и защиты информации.

Четверо заболевших лежат в столичной больнице № 4. Состояние пациентов удовлетворительное. Курсантов с негативным тестом на коронавирус переселили в профилакторий КПИ. На входе в общежитие установлена санитарная палатка и измеряется температура у всех входящих и выходящих. До конца месяца планируется сделать анализ всем 152 курсантам, которые могли контактировать с заболевшими.

«Пока протестировано 64 курсанта. Планируем еще во вторник (28 июля) протестовать 86 курсантов», — заявил в эфире ТСН первый заместитель руководителя ИССЗИ КПИ им. И. Сикорского Александр Васильев.

Курсанты говорят, что первые заболевшие с симптомами, похожими на COVID-19, появились еще две недели назад. Некоторые учащиеся сделали тест на коронавирус по собственной инициативе, и результат оказался положительным. Официально началом вспышки считается дата 22 июля.

Напомним, в КПИ вспышка коронавируса уже не первая. В мае текущего года выявили нескольких заболевших в студенческом общежитии № 18. Тогда заразились сотрудница библиотеки и выпускница вуза.

Фото iszzi/Facebook

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