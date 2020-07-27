27.66 / 27.91 31.83 / 32.41
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС отчитались о вступлении в силу договоренности

8:56 27 июля 2020
ВСУ

В командовании Объединенными силами накануне введения «полного и всеобъемлющего режима тишины», издали приказ, соответствующий мерам, определенным на переговорах в Минске.

«Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики российско-оккупационных войск накануне введения режима тишины при помощи противотанковых гранатометов заминировали позиции ВСУ возле Новомихайловки. Противник использовал противопехотные мины ПОМ-2 производства РФ запрещенные Оттавской конвенцией.
Мины, имеющие период самоликвидации от 4 до 100 часов.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

кривой рог

Спасал внучку: в Кривом Роге утонул мужчина (фото)

Серхио Рамос с женой

У легендарного чемпиона мира и Европы по футболу родился четвертый сын (фото)

кпи

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: появились данные о состоянии зараженных курсантов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер