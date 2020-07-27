- 09:03 У легендарного чемпиона мира и Европы по футболу родился четвертый сын
- 08:56 Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС отчитались о вступлении в силу договоренности
- 08:54 Спасал внучку: в Кривом Роге утонул мужчина
- 08:29 В Сиэтле 60 полицейских ранены в ходе беспорядков, которые правоохранители назвали бунтом
- 08:24 Гривня укрепилась после выходных: курс валют 27 июля
- 07:56 Китай закрыл генкосульство США – отношения между двумя странами продолжают ухудшаться
- 07:46 Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: появились данные о состоянии зараженных курсантов
- 07:36 Криштиану Роналду отметил чемпионский титул «Ювентуса» голом и незабитым пенальти
- 07:31 Летом часто обостряется опоясывающий лишай: как он проявляется и что делать
- 07:14 Жара до +35 и грозы: синоптики рассказали о погоде в начале новой недели
- 06:55 "Амбициозная задача": украинцам пообещали повысить пенсии, но не скоро
- 06:37 "Путин – слабый лидер": Волкер предрек России незавидное будущее
Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС отчитались о вступлении в силу договоренности
В командовании Объединенными силами накануне введения «полного и всеобъемлющего режима тишины», издали приказ, соответствующий мерам, определенным на переговорах в Минске.
«Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики российско-оккупационных войск накануне введения режима тишины при помощи противотанковых гранатометов заминировали позиции ВСУ возле Новомихайловки. Противник использовал противопехотные мины ПОМ-2 производства РФ запрещенные Оттавской конвенцией.
Мины, имеющие период самоликвидации от 4 до 100 часов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм