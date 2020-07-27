Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС отчитались о вступлении в силу договоренности

В командовании Объединенными силами накануне введения «полного и всеобъемлющего режима тишины», издали приказ, соответствующий мерам, определенным на переговорах в Минске.

«Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики российско-оккупационных войск накануне введения режима тишины при помощи противотанковых гранатометов заминировали позиции ВСУ возле Новомихайловки. Противник использовал противопехотные мины ПОМ-2 производства РФ запрещенные Оттавской конвенцией.

Мины, имеющие период самоликвидации от 4 до 100 часов.

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