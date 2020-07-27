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Количество заболевших COVID-19 в Украине перевалило за 65 тысяч: за сутки умерли 11 человек
По данным на утро 27 июля, в Украине немного снизилось количество новых заболевших COVID-19 — если днем ранее было зафиксировано 920 случаев, то в понедельник были подтверждены 807 случаев коронавирусной болезни.
Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, 11 случаев заболевания стали летальными, 315 пациентов выздоровели.
Больше всего новых случаев — в Львовской (120) и Ивано-Франковской (96) областях, а также на Ровенщине (78). В Киеве заболели 70 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 09:00 27 июля в Украине подтверждены 65 656 случаев COVID-19 с начала пандемии, из них 1616 — летальных, 36 122 пациента выздоровели.
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