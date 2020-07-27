27.66 / 27.91 31.83 / 32.41
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Количество заболевших COVID-19 в Украине перевалило за 65 тысяч: за сутки умерли 11 человек

9:52 27 июля 2020
Коронавирус

По данным на утро 27 июля, в Украине немного снизилось количество новых заболевших COVID-19 — если днем ранее было зафиксировано 920 случаев, то в понедельник были подтверждены 807 случаев коронавирусной болезни.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, 11 случаев заболевания стали летальными, 315 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев — в Львовской (120) и Ивано-Франковской (96) областях, а также на Ровенщине (78). В Киеве заболели 70 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 09:00 27 июля в Украине подтверждены 65 656 случаев COVID-19 с начала пандемии, из них 1616 — летальных, 36 122 пациента выздоровели.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Черевко

Умер избитый возле супермаркета в Запорожье боец «Азова»

кривой рог

Спасал внучку: в Кривом Роге утонул мужчина (фото)

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Полицейские в Сиэтле

В Сиэтле 60 полицейских ранены в ходе беспорядков, которые правоохранители назвали бунтом (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер