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Ельченко рассказал, когда может состояться визит Зеленского в США
Новый визит президента Украины в США обсуждается с ноября 2019 года, но пока не выбраны ни дата, ни цели поездки. Не готовы и тексты соглашений, которые будут подписываться в ходе визита. Об этом рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.
Дипломат не готов назвать точную дату, когда Зеленский сможет приехать в Штаты. Возможно, это состоится уже после выборов американского президента (3 ноября 2020 года). «Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита… Надо подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях», — объяснил посол в интервью РБК-Украина.
Ельченко уточнил, что поездка Зеленского в США будет включать посещение как минимум двух штатов.
«У нас сейчас идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, и мы очень хотели бы, чтобы его открыл именно президент Украины. Техас — это огромный бизнес, газ, нефть. Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США», — рассказал дипломат.
Напомним, прошлая поездка Зеленского в США была приурочена к Генеральной ассамблее ООН и состоялась 23−26 сентября 2019 года. В январе 2020 года дипломаты подтвердили, что возможен повторный визит украинского президента в Штаты. Позднее в МИД намекнули, что прибытие Зеленского в США во время предвыборной компании «будет иметь дополнительную политическую нагрузку», а потому визит был отложен.
Фото president.gov.ua61
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