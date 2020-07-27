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Украина

Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в августе

11:20 27 июля 2020
погода

После дождливого июля август в Украине будет более жарким, чем обычно. Ожидается, что средняя температура останется в диапазоне 19−24°. То есть месяц будет теплее, чем в среднем за годы наблюдений (норма — 17−20°). Такой прогноз составлен специалистами Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что в горных районах в августе будет прохладно (в среднем 16−17 градусов при норме 11−16°), а дожди будут хоть и частыми, но кратковременными (ожидается 122 мм осадков при норме до 145 мм).

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в целом по стране август будет в меру дождливым. Ожидается от 33 до 84 мм осадков, что соответствует многолетней норме.

Как отмечают климатологи, в августе в Украине обычно средняя температура держится у отметки 20 градусов. Абсолютный максимум фиксировался в Луганской области — до 42°. При этом в конце месяца в отдельных районах наблюдались ночные заморозки до -2°.

Напомним, июль принес украинцам новые температурные рекорды. В Киеве ночь на 5 июля оказалась самой теплой за 140 лет.

А народные синоптики составили прогноз погоды на август и обещают, что месяц будет умеренно знойным, с середины третьей декады ночи станут ощутимо холодными.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в августе

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