- 12:00 Том Хэнкс и его жена получили гражданство Греции
- 11:57 Рейтинг Зеленского снова упал: сколько украинцев готовы поддержать его на выборах
- 11:33 Учения путинских военных в Крыму могут перерасти в военные действия: генерал озвучил тревожный сценарий
- 11:20 Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в августе
- 11:15 На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами: сбежавшего водителя нашли спустя три дня после ДТП
- 11:15 Футболист «Манчестер Юнайтед» «украл» у фаната 860 долларов
- 11:10 Умер актер из фильмов серии «Кошмар на улице Вязов»
- 10:56 "Вылетели окна": в доме в центре Киева прогремел взрыв
- 10:38 Микроавтобус отбросило на отбойник: под Борисполем произошла смертельная авария
- 10:37 Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас вышла замуж за его тезку
- 10:30 Курортный Бердянск затопило после сильнейшего ливня
- 10:09 "Подарочные сертификаты" на платные камеры в СИЗО: названа стоимость
Учения путинских военных в Крыму могут перерасти в военные действия: генерал озвучил тревожный сценарий
Несмотря на то что министр обороны Украины Андрей Таран, выступая в Раде заявил, что в аннексированном Крыму не фиксируются действия по созданию ударных группировок, замсекретаря СНБОУ Сергей Кривонос считает, что любые военные учения России, в том числе и на оккупированом полуострове, могут перейти в активную фазу боевых действий.
«Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий. Это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром — начало агрессии», — отметил в интервью «Крым.Реалии» генерал Кривонос.
По его словам, все существующие угрозы «проработаны» Генштабом, а украинские военные также проходят обучение и подготовку по противодействию противнику. В то же время замсекретаря Совбеза отмечает, что в случае агрессии Украине придется рассчитывать, в основном, на себя.
«Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники — мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России», — заявил Сергей Кривонос.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне масштабных учений «Кавказ-2020», которые Россия запланировала на осень 2020 года, в РФ объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.187
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм