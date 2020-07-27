Несмотря на то что министр обороны Украины Андрей Таран, выступая в Раде заявил, что в аннексированном Крыму не фиксируются действия по созданию ударных группировок, замсекретаря СНБОУ Сергей Кривонос считает, что любые военные учения России, в том числе и на оккупированом полуострове, могут перейти в активную фазу боевых действий.

«Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий. Это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром — начало агрессии», — отметил в интервью «Крым.Реалии» генерал Кривонос.

По его словам, все существующие угрозы «проработаны» Генштабом, а украинские военные также проходят обучение и подготовку по противодействию противнику. В то же время замсекретаря Совбеза отмечает, что в случае агрессии Украине придется рассчитывать, в основном, на себя.

«Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники — мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России», — заявил Сергей Кривонос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне масштабных учений «Кавказ-2020», которые Россия запланировала на осень 2020 года, в РФ объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов.

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