Рейтинг Зеленского снова упал: сколько украинцев готовы поддержать его на выборах

Президентский рейтинг действующего главы государства Владимира Зеленского снизился до 30,2 процента — это на несколько процентов меньше, чем в марте 2019 года, еще до первого тура выборов.

Согласно данным, обнародованным группой «Рейтинг», Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг. На втором месте оппозиционер Юрий Бойко, за которого готовы отдать своих голоса 14,4 процента тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На третьем — пятый президент Петр Порошенко с 13,7 процента голосов избирателей.

Также Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет рейтинг доверия среди национальных политиков — ему доверяет 41 процент участников соцопроса, не доверяет — 53 процента.

Соцопрос проводился 15−20 июля 2020 года среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на конец июня 2020 года количество украинцев, которые не одобряют действия и заявления Зеленского (45%), впервые стало больше тех, кто относится с одобрением.

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