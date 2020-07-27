Российские наемники уже дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе

Несмотря на объявленный режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» боевики на Донбассе продолжили обстрел позиций ВСУ.

По словам командующего ООС Владимира Кравченко, после полуночи под обстрел из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Украинские военные, чьим жизням и здоровью «угрозы не было», огонь в ответ не открывали, передают «Новости Донбасса».

«Со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — сказал Кравченко.

Второе нарушение зафиксировано утром в понедельник, 27 июля. Так, около 9:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три противопехотные мины ПОМ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне объявленного прекращения огня боевики осуществил минирование украинских позиций неподалеку Новомихайловки противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов.

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