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Российские наемники уже дважды нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе
Несмотря на объявленный режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» боевики на Донбассе продолжили обстрел позиций ВСУ.
По словам командующего ООС Владимира Кравченко, после полуночи под обстрел из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Украинские военные, чьим жизням и здоровью «угрозы не было», огонь в ответ не открывали, передают «Новости Донбасса».
«Со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — сказал Кравченко.
Второе нарушение зафиксировано утром в понедельник, 27 июля. Так, около 9:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три противопехотные мины ПОМ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне объявленного прекращения огня боевики осуществил минирование украинских позиций неподалеку Новомихайловки противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов.175
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