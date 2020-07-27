Бывший советник Ермака назначен новым прокурором Киева: кто такой Олег Кипер

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, недавно назначившая и.о. руководителя Департамента по «делам Майдана» ОГП Алексея Донского, представила коллективу прокуратуры города Киева нового руководителя — Олега Кипера, работавшего зампрокурора столицы.

Как сообщают в ОГП, Олег Кипер работает в органах прокуратуры с 2001 года. Он был следователем Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурором отдела прокуратуры Одесской области, прокурором отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальником управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителем прокурора Ивано-Франковской области, заместителем начальника управления — начальником отдела Генеральной прокуратуры Украины.

До недавнего времени Олег Кипер работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака — такие данные содержались в ответе на запрос «Українських новин», датированный мартом 2020 года.

Тем временем, в аналогичном ответе на запрос «Бабеля» от июня 2020 года фамилии прокурора в списке советников уже нет.

В сентябре 2019 года Окружной админсуд Киева вернул Олегу Киперу, попавшему под люстрацию, должность старшего прокурора Главного управления надзора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Венедиктова назначила своим замом Игоря Мустецу. С сентября 2016 года он занимал должность первого заместителя прокурора Черновицкой области

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