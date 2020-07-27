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Украина

В Украине сократилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

13:38 27 июля 2020
Карантин

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей. При этом 26 июня таких областей в перечне было больше — девять. Однако, по словам главы Минздрава Максима Степанова, страна постепенно выходит из карантина.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 27,33%);
  • Волынская область (динамика 48,01%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);
  • Львовская область (выявление 11,35%);
  • Тернопольская область (динамика 53,13%);
  • Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).

Критерии для выхода области из карантина:

  • загруженность мест в больницах не более чем 50%;
  • динамика заболеваемости меньше чем 10%.
  • процент выявления коронавируса менее 11%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в порядке введения ограничений адаптивного карантина в Украине произошли значительные изменения.

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