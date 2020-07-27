- 13:38 В Украине сократилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина
- 13:35 Доллар растет из-за заявлений политиков: что будет дальше
- 13:24 Бывший советник Ермака назначен новым прокурором Киева: кто такой Олег Кипер
- 13:12 Новой участницей "Танців з зірками" стала Слава Каминская
- 13:01 Листок бумаги с рисунком олимпийских колец ушел с молотка за 185 тысяч евро
- 12:53 Восемь процентов оптимистов: что думают украинцы об экономической ситуации в стране
- 12:53 «Полтавского террориста» ищут четвертые сутки: в полиции раскрыли детали спецоперации
- 12:50 Скандал на миллиард долларов: как могут разделить имущество Канье Уэст и Ким Кардашьян
- 12:43 На польско-украинской границе застряли сотни грузовиков: названа причина
- 12:31 Российские наемники нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе
- 12:26 Умер модельер Кансай Ямомото – создатель сценических костюмов Дэвида Боуи
- 12:24 Онлайн-кредит – полноценная финансовая помощь!
В Украине сократилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей. При этом 26 июня таких областей в перечне было больше — девять. Однако, по словам главы Минздрава Максима Степанова, страна постепенно выходит из карантина.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, не готовы смягчать ограничения:
- Винницкая область (динамика 27,33%);
- Волынская область (динамика 48,01%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);
- Львовская область (выявление 11,35%);
- Тернопольская область (динамика 53,13%);
- Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).
-
Критерии для выхода области из карантина:
- загруженность мест в больницах не более чем 50%;
- динамика заболеваемости меньше чем 10%.
- процент выявления коронавируса менее 11%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что в порядке введения ограничений адаптивного карантина в Украине произошли значительные изменения.33
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Скандал на миллиард долларов: как могут разделить имущество Канье Уэст и Ким Кардашьян (фото, видео)
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм