В Украине сократилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей. При этом 26 июня таких областей в перечне было больше — девять. Однако, по словам главы Минздрава Максима Степанова, страна постепенно выходит из карантина.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, не готовы смягчать ограничения:

Винницкая область (динамика 27,33%);

Волынская область (динамика 48,01%);

Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);

Львовская область (выявление 11,35%);

Тернопольская область (динамика 53,13%);

Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).



Критерии для выхода области из карантина:

загруженность мест в больницах не более чем 50%;

динамика заболеваемости меньше чем 10%.

процент выявления коронавируса менее 11%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в порядке введения ограничений адаптивного карантина в Украине произошли значительные изменения.

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