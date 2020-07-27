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Сотни людей в Крыму пришли проститься с трехлетним сыном политзаключенного Сулейманова (фото, видео)
В оккупированном Крыму около трех тысяч человек пришли на похороны трехлетнего мальчика Мусы Сулейманова — сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Мусу нашли мертвым 26 июля. Двумя днями ранее мальчик пропал при странных обстоятельствах, а после долгих поисков тело обнаружили в сточной яме рядом с домом.
Как сообщает Крымская солидарность, похоронили Мусу в поселке Строгановка (Васиет). Отцу мальчика не разрешили проститься с сыном. С марта 2019 года учитель, журналист и общественный активист Руслан Сулейманов находится под арестом в Симферополе по «делу Хизб ут-Тахрир». Оккупанты обвиняют Сулейманова в организации деятельности террористической организации и грозят отправить за решетку на 20 лет.
Крымские татары пришли поддержать семью Сулеймановых.
Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля, когда играл возле дома. Мальчика искали более двух суток. Тысячи волонтеров были привлечены к прочесыванию территории. Выдвигалась версия о похищении ребенка. После того, как тело Мусы нашли в сточной яме рядом с домом, вопросы об обстоятельствах гибели ребенка все равно остались.
Фото Крымская солидарность/Facebook234
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Сотни людей в Крыму пришли проститься с трехлетним сыном политзаключенного Сулейманова (фото, видео)
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