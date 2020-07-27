+30 и выше: синоптик рассказала, как долго продержится жара

Во вторник, 28 июля, в большинстве областей Украины, как и прогнозировалось, установится жаркая погода — до + 28 + 33 градусов.

«На западе Украины будет на несколько градусов прохладнее — до + 25 + 28 градусов. Жара на неделе будет усиливаться — в среду, 29 июля, на юге, востоке и в центре ожидается до + 33 + 36 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, во вторник дожди с грозами наиболее вероятные в Крыму, на Запорожье, в Донецкой и южных районах Луганской областей, а также в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях.

Большинство западных областей, на которых этим летом дожди шли чуть ли не ежедневно, «отдохнут» от осадков. Не ожидаются они и в регионах, не вошедших в список «дождливых».

В Киеве 28 июля прогнозируется сухим и жарким: в течение дня — до + 30 + 32 градусов.

«Жара в столице продлится первую половину недели, в четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и сбросит с „температурного трона“ жару до +25 градусов», — уточняет Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозируют, что август 2020 года будет теплее среднестатистического — средняя температура останется в диапазоне 19−24°С.

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