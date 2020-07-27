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Украина

У сотрудников Печерского райсуда обнаружили COVID-19

14:19 27 июля 2020
Коронавирус

Коронавирусная инфекция проникла во второй суд Киева — если ранее заболел один из сотрудников Шевченковского райсуда, то теперь COVID-19 зафиксировали и в Печерском райсуде столицы.

«У работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде», — сообщают в суде и добавляют, что учреждение продолжает работать в штатном режиме.

В то же время участников процесса просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают их обязательного присутствия. Также украинцам рекомендуют воздерживаться от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений, решая эти вопросы онлайн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки в Киеве количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 70 человек.

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