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Украина

У Путина заявили, что не собираются гарантировать прекращение огня на Донбассе

15:08 27 июля 2020
миномет

Объявленный в полночь на Донбассе режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» не продержался и часа. Тем временем в России заявили, что они якобы не сторона конфликта, а потому не могут и не будут гарантировать перемирие.

Договоренности о режиме тишины, достигнутые Трехсторонней контактной группой, в Москве назвали «внутренними документами Киева».

«На уровне „нормандского формата“ — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, режим полного прекращения огня на Донбассе должен был вступить в силу в ночь с 26 на 27 июля. Тем не менее, вскоре после полуночи боевики обстреляли позиции украинских военных из 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один обстрел украинских позиций случился около 9 часов утра в зоне ответственности 79-й бригады ВСУ.

Во время обсуждения готовящегося перемирия президент Владимир Зеленский предложил, чтобы документ с гарантиями соблюдения режима тишины был утвержден всеми странами «нормандской четверки» (Украина, Россиия, Франция, Германия).

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