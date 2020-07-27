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Обсервация по-донецки: горячая вода — в ведрах, на обед — овощи (фото)
Жители ОРДО, прибывшие домой с мирной территории Украины по гуманитарному коридору 20 июля, пожаловались на условия пребывания на обсервации в больнице оккупированного города Харцызска на Донетчине (обсервация — это одно из целого ряда условий для пересечения линии разграничения): «В Харцызске, где нас разместили, нет горячей воды, да и холодной слабый напор. Такая ситуация тут 30 лет уже. Но разве есть тут вина медиков? Но медсестры нашли выход — греют нам воду в ведрах. Питание, скажу честно, сначала было достаточно аскетичным: суп да каша…»
Разбирать жалобу выехали «председатель общественной палаты ДНР» Александр Кофман и «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова. Чтобы как-то замять скандал, тут же заставили оккупационные власти Харцызска скинуться на свежие овощи и тушенку и по возможности найти для больничного отделения телевизор.
«Все въезжающие заранее уведомляются о необходимости обсервации в одном из лечебных учреждений», — отметил в своем отчете о визите в Харцызск Александр Кофман.
«Я, как коренная харцызянка, знаю, что в Харцызске централизованное горячее водоснабжение закончилось 30 лет назад… Все люди в обсервации, с которыми мы общались, подтвердили, что медсестры носят горячую воду в ведрах из других отделений… Администрация ищет вам телевизор, а еще сегодня на обед будут овощи! Мэр с девочками из администрации Харцызска скинулись и привезли их… Но ресурсы не безграничны. При этом само пребывание в больнице и трехразовое питание — бесплатны», — написала в своем посте о поездке Анастасия Селиванова, которая привезла на больничный пищеблок «депутатский тормозок» — 10 банок тушенки.
Под отчетами чиновников ОРДО о результатах проверки, которые они разместили на своих каналах в социальных сетях, люди оставили едкие комментарии:
«И это преподносится как достижение… Руководитель ОП гордится что в 21-м веке таскают горячую воду в ведрах в отделение медучреждения… Нет слов, одни выражения».
Также комментаторы интересуются, почему приехавшие в ОРДО с мирной территории Украины проходят обязательную двухнедельную обсервацию, а приехавшие из РФ — нет.
«И это при 123 случаях заболевания сегодня в Ростовской области (на 4,2 млн жителей) и 3 случая в Донецкой области (укр) на 1,2 млн жителей?» — недоумевает комментатор.
«Из Украины едут те, кому тут не рады. А если ты едешь из Украины через РФ — в „ДНР“, то тебе рады. Приехавшие из РФ едут домой», — отвечают ему.
«Может ли наша „республика“ позволить себе такую роскошь — кормить и содержать две недели такое количество граждан? Заметьте, содержать бесплатно! И это с нашим нищим бюджетом. Про нагрузку на медиков я вообще молчу. А почему нельзя заменить обсервацию самоизоляцией с обязательными высокими штрафами и контролем? К тому же ни для кого не секрет, как попадают из Украины в „ДНР“ граждане, у которых есть деньги. Они заезжают через Россию, и никакие обсервации к ним не применяют. Без обсервации обходятся и в дружественной нам „ЛНР“. Или там коронавирус другой?» — такой вопрос направил в редакцию местного СМИ дончанин Виктор Федоров.
«Что касается того, когда из Украины едут в ДНР через Россию, то ясно, что мы не можем проконтролировать все случаи. Но такие вопросы могут привести к тому, что на обсервацию попадут и те, кто заезжает из России… И, к сожалению, должен признать, что доверия к гражданам, которые пересекают украинскую границу, нет. Они все нарушают режим самоизоляции, подвергая граждан ДНР опасности заражения, поэтому приняты такие меры», — ответил газете Александр Кофман, фактически подтвердив, идеологический мотив двойных стандартов.
А в комментариях к своему же посту Кофман был более откровенным: он назвал вынужденных переселенцев «предателями, которым бы он вообще въезд на территорию ОРДО запретил».
Собеседник «ФАКТОВ», уже практически «отбывший» свою обсервацию в другом лечебном учреждении Донецка, сообщил, что горячая вода там есть, но зато меню еще скромнее:
«На ужин традиционно — чай или компот с печеньем, о мясном или овощах никто и не заикается. В общем, те, кому родственники передач не приносят, уже изголодались. Пусть Кофман в другие места наведается. А знаете, почему так мало народу пропускают, зачем эту запись придумали? Потому что больных в ОРДО размещать негде — многие отделения больниц уже повторно закрыты на карантин, потому что заболели сами медработники.
Мест для двухнедельной обсервации очень мало в ОРДО. Хорошо, что не селят в палаточный город на выезде из города в Макеевку — планировали такой в районе бывшего торгового комплекса «Ашан». А мобильное приложение на местного оператора «Феникс» не влепишь — эта связь и без плохо работает", — рассказал дончанин, пожелавший остаться неназванным, и прислал фото учений «МЧС ДНР».
Учения проводились в районе «отжатого» торгового комплекса «Ашан», переименованного оккупантами в «Сигма Ленд». Там был развернут палаточный городок, в котором разместили импровизированный госпиталь — для приема больных людей COVID-19. Фото и видео этих учений напугали дончан: «Это что больных уже столько, что размещать негде?!» — делились люди своими опасениями в социальных сетях.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что выехать из ОРДО без предварительной записи можно только через территорию России, и стоит такая поезда очень недешево.199
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