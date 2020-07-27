Россия показывает, что Зеленский не контролирует ситуацию, — Казанский о нарушенном перемирии на Донбассе

Заявление пресс-секретаря Путина об отказе гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе означает, что Россия даже не пытается скрыть, что не будет придерживаться договоренностей. Это в эфире 24 канала констатировал журналист Денис Казанский, который в настоящее время входит также в состав Трехсторонней контактной группы.

По его мнению, такие заявления являются частью тактики, которой Россия придерживается уже 6 лет, в т. ч. чтобы заставить Украину говорить напрямую с так называемыми представителями ОРДЛО.

«Думаю, они специально расшатывают ситуацию, в частности, подрывая авторитет президента Зеленского. Ведь в обществе неоднозначное восприятие подписания этого перемирия. Они показывают, что Зеленский не контролирует ситуацию», — сказал Казанский.

Его мнение поддержал в соцсети и луганский журналист Сергей Гармаш, который также предположил, что судьбу перемирия решило предложение президента Украины подписать его на уровне глав «Нормандский четверки».

«Зато теперь у Украины есть полное право, понятное западным партнерам, требовать возвращения представителей России в СЦКК. Раз та сторона, которой Путин так упорно пытается придать субъектность, не способна нести ответственность за свои Слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них», — предложил он выход из ситуации.

Напомним, в первые же часы перемирия стало известно, что пророссийские боевики на Донбассе подготовили очередную провокацию, целью которой является попытка обвинить украинскую сторону в срыве режима прекращения огня. Так, стало известно о минировании позиций ВСУ минами с часовым механизмом, которые могут взорваться во время «тишины».

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