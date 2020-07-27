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У Зеленского считают, что перемирие "работает", несмотря на обстрелы боевиков
Несмотря на единичные выстрелы на линии соприкосновения, режим прекращения огня на Донбассе работает. Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса президента Украины.
Там, в частности, подчеркнули, что новые обстрелы не несут системного характера и являются распространенными случаями «в любой зоне военных действий».
«Они (обстрелы. — Ред.) не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс», — заявили в Офисе главы государства.
Напомним, режим полного прекращения огня на Донбассе вступил в силу с 0:00 27 июля, однако перед наступлением тишины боевики установили на подконтрольной им территории мины с часовым механизмом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков цинично заявил, что Москва не может гарантировать соблюдение перемирия, так как не является стороной конфликта, в чем в Украине усмотрели новое проявление тактики Кремля на Донбассе.13
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