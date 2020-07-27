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Делегация Ирана едет в Украину договариваться о компенсации за сбитый "Боинг"
В среду, 29 июля, в Киеве стартуют трехдневные консультации с представителями Ирана по делу о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе 2020 года. По словам главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, во время этих переговоров должна быть определена точная сумма компенсаций семьям жертв катастрофы.
«Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29−30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, потому что конечные суммы будут приняты после консультаций», — цитирует главу МИД Украины РБК-Украина.
По его словам, Украина будет готова перевернуть эту страницу в отношениях с Ираном, но только после того, как иранская сторона понесет ответственность.
Напомним, 18 июля Иран передал Франции «черные ящики» украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Спустя 2 дня после трагедии Иран признал, что самолет был «непреднамеренно» сбит ракетой. Ее выпустили так называемые «Стражи исламской революции». В свою очередь данные из «черных ящиков» самолета подтвердили факт «внешнего вмешательства» в работу самолета.
Фото AP75
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