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Фундаментальный принцип: Кулеба прокомментировал возможность изменения политики ЕС к России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвергший идею «продажи» Крыма, призвал Европейский Союз не изменять текущую политику в отношении России, пока продолжается агрессия против Украины.
Об этом он сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.
«Министр Чапутович проинформировал меня о состоянии дискуссии Европейского Союза и по вопросам развития ЕС, в частности в бюджетной сфере, и о политике ЕС в отношении России. Я довел до своего коллеги, что нет никаких оснований изменять политику в отношении России, и так должно продолжаться до тех пор, пока Россия не изменит свою агрессивную политику в отношении Украины. Это фундаментальный принцип, и мы ожидаем, что все государства-члены Европейского Союза будут придерживаться этого подхода», — сказал Кулеба.
По словам министра, разговор о любой новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда она предпримет реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий.
Напомним, что в июне Европейский Совет официально продлил на полгода, до 31 января 2021 года, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Также в июне в Евросоюзе было принято продлить запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова до 23 июня 2021 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна сохраняет позицию относительно того, что Крым является частью Украины и не может принять того, что в 21-м веке границы в Европе изменяются. Также он изложил точку зрения своего государства на то, что вместе с вопросом об урегулировании ситуации на востоке Украины должен обсуждаться и вопрос Крыма.4
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