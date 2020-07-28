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Украина и Польша договорились противодействовать завершению строительства "Северного потока-2"
Строительство российского газопровода «Северный поток-2», против завершения которого активно выступают американские законодатели, угрожает энергетической безопасности Европы, поэтому Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.
Об этом сообщили в МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.
Отмечается, что стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейших шагов, чтобы не допустить его реализации», — сказано в сообщении.
Также на встрече шла речь о дальнейшей судьбе Крыма: Украина пригласила Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации оккупированного Россией полуострова и стать одним из лидеров этого процесса.
«Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса», — заявил Кулеба.
При этом глава украинского МИДа напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.
Напомним, что США усиливают давление на европейские и немецкие компании, которые принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток — 2».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дания запретила проводить строительные работы газопровода в своих водах за нерест трески, как минимум до конца сентября.7
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