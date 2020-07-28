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Украина намерена вернуть офицеров Путина в СЦКК на Донбассе: названа причина
Украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), за которым закреплена функция контроля за исполнением условий прекращения огня.
Об этом в комментарии hromadske сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, работающий», — рассказал министр.
По его мнению, это позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины и деэскалации. Резников также отметил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.
«Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этой СЦКК», — сказал Резников
Напомним, представители России вышли из состава СЦКК в декабре 2017 года. В России заявили, что их представители СЦКК якобы «сталкивались с серьезными трудностями из-за позиции украинской власти». Но уже в сентябре 2019 года украинская сторона сообщала, что на переговорах в Минске предложила представителям России вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, что с 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.
Менее чем через час после вступления в силу режима «тишины» боевики на Донбассе несколько раз его нарушили.
Накануне режим прекращения огня на Донбассе обсудили президенты Украины и России. Это был их первая телефонный разговор за более чем пять месяцев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению луганского журналиста Сергея Гармаша, нарушение режима тишины боевиками дает Украине полное право требовать возвращения представителей России в СЦКК. «Раз та сторона, которой Путин так упорно пытается придать субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них», — уверен он.79
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