Задолженность по пенсиям больше не нужно отсуживать: Апелляционный суд принял важное решение

Несмотря на наличие в Украине ряда прогрессивных сервисов, которые призваны облегчить жизнь пенсионерам, в законодательстве по-прежнему остаются ряд моментов, которые вынуждают пенсионеров нести ненужные временные или материальные затраты.

Одним из таких моментов было постановление Кабмина «Вопросы погашения задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда» от 22 августа 2018 № 649, которое определяло порядок выплат задолженности по пенсии, было отменено Апелляционным судом и вступило в силу 22 июля, пишет издание Суд.ua.

Проблема с выполнением постановления была в том, что для того, чтобы получить причитающую задолженность по пенсии, пенсионеру нужно было добиться того, чтобы суд признал Пенсионный фонда должником.

Для подтверждения суммы, подлежащей выплате должником (соответствующим органом ПФУ), пенсионер подавал в Фонд подтверждения даты поступления судебного решения к должнику (которое является базой для определения очередности выполнения) в виде копии судебного решения или исполнительного листа, и расчет суммы, причитающейся к выплате.

Для того, чтобы проверить обоснованность рассчитанной должником суммы, подлежащей выплате, в фонде образовывалась комиссия из 7 человек, которая принимала решение о наличии оснований для выплаты сумм.

Несмотря на то, что данный процесс и так не был быстрым, особую «изюминку» ему придавало то, что Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы не выполняли в полном объеме решения судов, вступившие в законную силу по пенсионным выплатам, чем лишали пенсионеров возможности забрать долги.

Поэтому указанное постановление КМУ было обжаловано в Окружном административном суде Киева, так как оно противоречит Конституции Украины и законам Украины.

После судебных тяжб суд первой инстанции 12 ноября 2019 отменил Порядок погашения задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 2018 № 649.

Кабмин и ПФУ подали апелляционные жалобы, но проиграли.

Теперь пенсионерам не нужно затевать тяжбу с ПФУ, чтобы вернуть себе причитающиеся денежные средства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов пообещала увеличить пенсионерам выплаты уже в следующем году. При этом она заявила, что размере повышения будет зависеть от размера минимальной заработной платы, которая будет в стране.

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