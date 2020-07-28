В Минобороны рассказали о ноу-хау завершившихся учений Sea Breeze-2020 (видео)

В Черном море закончились совместные военные учения НАТО и Украины Sea Breeze-2020, которые проходили с 20 по 27 июля. В этом году формат учений предусматривал отработку действий только в воздухе и на воде в рамках предотвращения распространения коронавируса при возможном контакте пехотинцев.

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«В этом году в связи с пандемией коронавируса обучение проходили только в морском и воздушном компоненте. Всего к учениям „Си Бриз — 2020“ привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и прочее. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме», — указано в сообщении.

Одно из отличий учений этого года — размещение двух удаленных штабов по управлению военными силами. Один из штабов разместили в Одессе, а второй в испанском городе Рота.

«Это было своеобразным ноу-хау как для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе», — уверены в Минобороны.

Помимо прочего, в этом году на учениях впервые была поставлена и успешно выполнена задача по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета.

Напомним, 25 июля пять кораблей НАТО зашли в одесский порт под руководством флагмана SNMG2 для участия в военных учениях Sea Breeze-2020. Первыми в Практической гавани на военно-морской базе «Юг» пришвартовались румынский корвет «Контрадмирал Себастиан» и болгарский «Бодрый». Затем к 18,19 и 20 причалу прибыли испанский флагман «Альваро де Базан», турецкий «Йылдирим» и румынский «Регина Мария».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что участники Sea Breeze-2020 успешно отработали стрельбу по морским, воздушным и береговым целям, несмотря на попытки российских моряков помешать им в этом.

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