Запоздалая реакция: Волкер рассказал, почему Путину удалось захватить Крым

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, считающий Владимира Путина слабым лидером, в то же время признает, что действия российского президента в 2014 по захвату украинского Крыма были во многом неожиданными для мирового сообщества, которое оказалось неготовым к подобному развитию событий.

Об этом Волкер сказал в интервью Крым.Реалии.

«Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым. В тот момент, когда они это делали, никто в это не верил, а потому так медленно реагировали. Лишь после того, как Россия провела в Крыму псевдореферендум, а потом и аннексировала его, мы начали применять санкции», — считает Волкер.

По его мнению, «мир должен был намного громче об этом говорить».

«Должен был намного больше акцентировать на этом внимание. Нужно было помогать Украине больше. А санкции нужно было вводить до незаконного голосования. …Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно», — отметил американский дипломат.

При этом Волкер не советует Украине применять силу для возвращения захваченного Россией полуострова.

«Не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, что такая операция будет разрушительной и для жизней людей, и для их имущества. Россия — это очень мощная военная сила. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Не существует хорошего варианта военного захвата Крыма. Думаю, вместо этого мы постоянно и непрерывно должны давить на Россию. И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми», — полагает Курт Волкер.

Его универсальный совет — стоит подождать, так как Россия рано или поздно изменится.

При этом экс-представитель Госдепа по Украине уверен, что в соответствии с политикой и законодательством США антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется в нашу страну.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Курт Волкер считает маловероятным нападение на Украину со стороны оккупированного Крыма.

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