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Жара усилится: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

7:05 28 июля 2020
Жара усилится: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Во вторник, 28 июля, в большинстве регионов Украины сохранится жара, температура воздуха поднимется до 33 градусов в Одессе, Николаеве и Луганске, а в Киеве максимум составит 31 градус. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

На западе Украины будет на несколько градусов прохладнее — до 29 градусов, при этом осадков там не ожидается.

На юге (в частности, в Николаевской и Херсонской областях) возможны грозовые дожди, тем не менее на температурные показатели они повлияют мало.

Прогноз погоды на 28 июля

В среду, 29 июля, на запад Украины вернутся осадки, также там возможны кратковременные грозы. При этом температура повысится до 30 градусов.

В Киеве синоптики обещают до 33 градусов, осадков не ожидается, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 29 июля

Напомним, по прогнозам Украинского Гидрометцентра, август 2020 года будет более жарким, чем обычно, однако количество осадков не превысит норму для этого месяца.

Фото https://err.ee/

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