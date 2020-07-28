За первые сутки перемирия боевики трижды нарушили режим прекращения огня: в штабе ООС раскрыли детали

В первый день «всеобъемлющего» перемирия, 27 июля, на участках ответственности подразделений Операции объединенных сил были зафиксированы три факта нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

В частности, в районе Водяного на Приазовье противник открывал огонь по нашим позициям из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Южное осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Украинские воины ответный огонь не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет», — сообщили в пресс-центре.

Также здесь отметили еще один факт провокации со стороны российско-террористических войск в районе Новомихайловки. Там противник осуществил минирование территории вблизи наших позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала суток, по состоянию на 7:00 28 июля обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано.

Напомним, 27 июля в Киеве и ряде других крупных городов Украины прошли акции против фейкового «перемирия». При этом в Офисе президента считают, что перемирие «работает», несмотря на обстрелы боевиков.

Фото Громадське Радіо

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