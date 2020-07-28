- 08:01 Вполне допускаю, что сценарии фильмов скоро будут писать роботы, – Владимир Горянский
- 07:49 Еще одна кузина принцев Уильяма и Гарри выходит замуж: племянница принцессы Дианы объявила о помолвке
- 07:37 За первые сутки перемирия боевики трижды нарушили режим прекращения огня: в штабе ООС раскрыли детали
- 07:05 Жара усилится: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:58 Запоздалая реакция: Волкер рассказал, почему Путину удалось захватить Крым
- 06:34 В Минобороны рассказали о ноу-хау завершившихся учений Sea Breeze-2020
- 05:55 Задолженность по пенсиям больше не нужно отсуживать: Апелляционный суд принял важное решение
- 05:15 Украина намерена вернуть офицеров Путина в СЦКК на Донбассе: названа причина
- 04:48 Украина и Польша договорились противодействовать завершению строительства "Северного потока-2"
- 04:29 Определяет коронавирус за 30 секунд: знакомый многим водителям гаджет успешно диагностирует COVID-19
- 03:59 Задел провода и перевернулся в воздухе: в Бразилии самолет рухнул на оживленную улицу
- 03:20 Ученые создали маску, убивающую коронавирус
За первые сутки перемирия боевики трижды нарушили режим прекращения огня: в штабе ООС раскрыли детали
В первый день «всеобъемлющего» перемирия, 27 июля, на участках ответственности подразделений Операции объединенных сил были зафиксированы три факта нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.
В частности, в районе Водяного на Приазовье противник открывал огонь по нашим позициям из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Южное осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«Украинские воины ответный огонь не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет», — сообщили в пресс-центре.
Также здесь отметили еще один факт провокации со стороны российско-террористических войск в районе Новомихайловки. Там противник осуществил минирование территории вблизи наших позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.
С начала суток, по состоянию на 7:00 28 июля обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировано.
Напомним, 27 июля в Киеве и ряде других крупных городов Украины прошли акции против фейкового «перемирия». При этом в Офисе президента считают, что перемирие «работает», несмотря на обстрелы боевиков.
Фото Громадське Радіо84
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
За первые сутки перемирия боевики трижды нарушили режим прекращения огня: в штабе ООС раскрыли детали
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 1 м/с С
Давление: 747 мм