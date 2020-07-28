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Украина

Приняли за «украинского провокатора»: в Севастополе задержали известного пропагандиста

8:21 28 июля 2020
Приняли за «украинского провокатора»: в Симферополе задержали известного пропагандиста

В Севастополе задержали пропагандиста Сергея Рулева, который во время Революции достоинства в Киеве делал репортажи о «тяжелых и героических» буднях бойцов «Беркута». 20 февраля 2014 года Рулев решил снять репортаж о немногочисленных уже «антимайдановцах» в Мариинском парке и был избит ими.

Именно тогда он и кричал ставшую известной фразу «Топаз, дай команду!».

В 2020 году история, казалось, повторилась. Рулева, бежавшего в аннексированный Крым, приняли за «украинского провокатора», сообщается в Twitter «Крымский бандеровец».

Во время празднования Дня ВМФ в Севастополе Рулев начал задавать российским морпехам вопросы об их отношении к учениям НАТО в Одессе. Путинских военных эти вопросы насторожили и они доложили об этом «особистам». После этого пропагандист был задержан для разбирательств.

Разобравшись, мужчину все-таки отпустили.

Напомним, 3 декабря 2019 года Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационные жалобы защитников Игната Кромского, известного как «Топаз», на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года. Таким образом, оставался в силе приговор, предусматривающий лишение свободы на 8 лет с конфискацией имущества.

Фото m.potitnavigator.net

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