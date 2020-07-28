«Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому

Участник акции «Нет — капитуляции», которая прошла в Киеве возле Офиса президента Украины, резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Нелицеприятные выражения позволил себе отец погибшего 13 июля на Донбассе командира отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты, сержанта Ярослава Журавля.

Видео выложил в сеть пользователь Twitter под ником Orwell was right.

Так, обращаясь к президенту Зеленскому, отец погибшего сказал, что в момент, кода сержанту ломали пальцы, вынимая автомат, президент пил вино или кофе.

«Где ты был? Почему ты не возле народа Украины? Кого ты слушаешь? Вы тело Украины обмазали гнидотой разной. Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканной земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя», — сказал мужчина.

Батько загиблого вояка Журавля. pic.twitter.com/Aytxu05ZDe — Orwell was right (@GeogeOrwellLive) July 27, 2020

Напомним, тело погибшего воина Журавля представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне только 21 июля.

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