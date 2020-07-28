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Коронавирус продолжает атаковать украинцев: за сутки обнаружено более 900 новых случаев
По данным на утро 28 июля, в Украине снова выросло суточное число новых случаев инфицирования COVID-19 — с 807 до 912. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты СНБО.
13 случаев заболевания стали летальными (днем ранее сообщалось об 11 смертях), тем не менее количество выздоровевших пациентов увеличилось с 315 до 622.
Количество новых случаев инфицирования в Киеве составило 110 (на 40 больше, чем сутками ранее).
Общее количество инфицирований коронавирусом в Украине достигло уже 66 575 случаев.
Напомним, на 09:00 27 июля в Украине были подтверждены 65 656 случаев COVID-19 с начала пандемии, из них 1616 закончились летально. Среди ставших жертвами болезни оказался и герой публикации «ФАКТОВ», харьковчанин Александр Фалалеев, который был госпитализирован с развившейся из-за коронавируса пневмонией, однако скончался от инсульта. Специализированную помощь ему так и не оказали.68
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