27.51 / 27.78 31.97 / 32.56
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус продолжает атаковать украинцев: за сутки обнаружено более 900 новых случаев

9:22 28 июля 2020
Коронавирус продолжает атаковать украинцев

По данным на утро 28 июля, в Украине снова выросло суточное число новых случаев инфицирования COVID-19 — с 807 до 912. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты СНБО.

13 случаев заболевания стали летальными (днем ранее сообщалось об 11 смертях), тем не менее количество выздоровевших пациентов увеличилось с 315 до 622.

Количество новых случаев инфицирования в Киеве составило 110 (на 40 больше, чем сутками ранее).

Общее количество инфицирований коронавирусом в Украине достигло уже 66 575 случаев.

Напомним, на 09:00 27 июля в Украине были подтверждены 65 656 случаев COVID-19 с начала пандемии, из них 1616 закончились летально. Среди ставших жертвами болезни оказался и герой публикации «ФАКТОВ», харьковчанин Александр Фалалеев, который был госпитализирован с развившейся из-за коронавируса пневмонией, однако скончался от инсульта. Специализированную помощь ему так и не оказали.

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скорбящий отец воина

«Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Землетрясение

В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки

Владимир Герун

Форвард сборной Украины женился на американке (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер