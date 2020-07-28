1032-я годовщина Крещения Руси-Украины: онлайн-трансляция праздничной литургии

В Украине отмечают 1032-ю годовщину Крещения Руси — в Свято-Михайловском Златоверхом соборе литургию проводит предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

«Дорогие братья и сестры! Сегодня мы полнотой Православной Церкви Украины отмечаем годовщину великого исторического события, произошедшего 1032 года назад — Крещения Руси в водах Днепра. Присоединяйтесь онлайн к Божественной литургии в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, пусть наша общая молитва несется во славу Божию», — отмечают в ПЦУ.

«1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей — идеалов добра, справедливости и мира — стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявили в Офисе президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с пандемией коронавируса, в Киеве отменили традиционный крестный ход, посвященного годовщине Крещения Киевской Руси.

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