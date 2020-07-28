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Украина

Командир полка Кадырова открыто признался, что воевал на Донбассе

10:18 28 июля 2020
Командир полка Кадырова открыто признался, что воевал на Донбассе

Соратник одиозного лидера Чечни Рамзана Кадырова Замид Чалаев признался, что воевал в Украине и даже получил за это медаль.

О своих «подвигах» командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова написал на своей странице в Instagram, опубликовав свое фото в военном мундире с наградами.

«Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — перечислил он свои «боевые командировки».

Напомним, в середине июля США ввели персональные санкции не только против Рамзана Кадырова, но и против членов его семьи — жены Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Всем им запрещается въезд в США.

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