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Украина

Открытие детских лагерей с 1 августа: в Минздраве ответили, где это станет возможно

10:49 28 июля 2020
Дети на пляже

Министерство здравоохранения Украины решило разрешить работу детских лагерей с 1 августа 2020 года только в регионах, отнесенных к «зеленой» и «желтой» зонам. Об этом на брифинге 28 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в регионах с наибольшей динамикой распространения COVID-19, которые отнесены к «оранжевой» и «красной» зонам, прием детей и работа соответствующих оздоровительных лагерей запрещены.

Напомним, за минувшие сутки, 27 июля, коронавирус в Украине обнаружили у 919 человек, также зафиксировано 13 летальных случаев.

С 1 августа в Украине начинает действовать новый порядок установления карантинных ограничений.

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