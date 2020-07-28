- 10:52 Убийство Екатерины Гандзюк: дело Мангера и Левина ушло в суд
- 10:49 Открытие детских лагерей с 1 августа: в Минздраве ответили, где это станет возможно
- 10:46 Где в Киеве с 28 июля по 2 августа работают продуктовые ярмарки: адреса
- 10:17 В Киеве водитель избил велосипедиста за сделанное замечание: видео происшествия попало в сеть
- 09:57 Бывший пилот Формулы-1 разбил эксклюзивный автомобиль за 1 млн евро
- 09:55 1032-я годовщина Крещения Руси-Украины: онлайн-трансляция праздничной литургии
- 09:51 В Бразилии выявили первый случай заболевания новым типом свиного гриппа – не менее опасным, чем COVID-19
- 09:33 В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки
- 09:22 Коронавирус продолжает атаковать украинцев: за сутки обнаружено более 900 новых случаев
- 09:05 На Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero: есть погибший
- 08:56 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:52 «Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому
Открытие детских лагерей с 1 августа: в Минздраве ответили, где это станет возможно
Министерство здравоохранения Украины решило разрешить работу детских лагерей с 1 августа 2020 года только в регионах, отнесенных к «зеленой» и «желтой» зонам. Об этом на брифинге 28 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в регионах с наибольшей динамикой распространения COVID-19, которые отнесены к «оранжевой» и «красной» зонам, прием детей и работа соответствующих оздоровительных лагерей запрещены.
Напомним, за минувшие сутки, 27 июля, коронавирус в Украине обнаружили у 919 человек, также зафиксировано 13 летальных случаев.
С 1 августа в Украине начинает действовать новый порядок установления карантинных ограничений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм