Убийство Екатерины Гандзюк: дело Мангера и Левина ушло в суд

Обвинительный акт в уголовном производстве о смерти советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, передан в суд.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении главы и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Гандзюк 31 июля 2018 года.

В ОГП подчеркнули, что досудебное расследование установило, что указанные лица организовали нападение на херсонскую активистку, которое было совершено способом, повлекшим за собой мучения и смерть пострадавшей.

«Сейчас оба фигуранта находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а второго подозреваемого — до 24 августа 2020 года», — отметили в Офисе генпрокурора и напомнили, что ранее судом были признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прокурор Андрей Синюк сообщал, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ.

Болгария экстрадировала Алексея Левина (Москаленко) в Украину в марте 2020 года.



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