- 10:52 Убийство Екатерины Гандзюк: дело Мангера и Левина ушло в суд
- 10:49 Открытие детских лагерей с 1 августа: в Минздраве ответили, где это станет возможно
- 10:46 Где в Киеве с 28 июля по 2 августа работают продуктовые ярмарки: адреса
- 10:17 В Киеве водитель избил велосипедиста за сделанное замечание: видео происшествия попало в сеть
- 09:57 Бывший пилот Формулы-1 разбил эксклюзивный автомобиль за 1 млн евро
- 09:55 1032-я годовщина Крещения Руси-Украины: онлайн-трансляция праздничной литургии
- 09:51 В Бразилии выявили первый случай заболевания новым типом свиного гриппа – не менее опасным, чем COVID-19
- 09:33 В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки
- 09:22 Коронавирус продолжает атаковать украинцев: за сутки обнаружено более 900 новых случаев
- 09:05 На Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero: есть погибший
- 08:56 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:52 «Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому
Убийство Екатерины Гандзюк: дело Мангера и Левина ушло в суд
Обвинительный акт в уголовном производстве о смерти советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, передан в суд.
Как сообщают в Офисе генерального прокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении главы и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Гандзюк 31 июля 2018 года.
В ОГП подчеркнули, что досудебное расследование установило, что указанные лица организовали нападение на херсонскую активистку, которое было совершено способом, повлекшим за собой мучения и смерть пострадавшей.
«Сейчас оба фигуранта находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а второго подозреваемого — до 24 августа 2020 года», — отметили в Офисе генпрокурора и напомнили, что ранее судом были признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прокурор Андрей Синюк сообщал, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ.
Болгария экстрадировала Алексея Левина (Москаленко) в Украину в марте 2020 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм