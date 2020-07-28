- 11:55 Стрельба в центре Харькова: пассажир открыл огонь из окна машины
- 11:43 «Слуга народа» Гетманцев заразился коронавирусом
- 11:22 Лежала на земле вся в крови: на Черниговщине убили молодую девушку
- 11:19 Германия будет бесплатно тестировать на коронавирус прибывших из Украины
- 11:16 Бензин дорожает из-за роста курса доллара: как изменятся цены на АЗС в ближайшее время
- 11:16 Многолетний ассистент Луческу отказался работать с ним в «Динамо»
- 10:52 Убийство Екатерины Гандзюк: дело Мангера и Левина ушло в суд
- 10:49 Открытие детских лагерей с 1 августа: в Минздраве ответили, где это станет возможно
- 10:46 Где в Киеве с 28 июля по 2 августа работают продуктовые ярмарки: адреса
- 10:17 В Киеве водитель избил велосипедиста за сделанное замечание: видео происшествия попало в сеть
- 09:57 Бывший пилот Формулы-1 разбил эксклюзивный автомобиль за 1 млн евро
- 09:55 1032-я годовщина Крещения Руси-Украины: онлайн-трансляция праздничной литургии
Германия будет бесплатно тестировать на коронавирус прибывших из Украины
Правительство Германии решило уже в августе проводить бесплатный тест на коронавирус гражданам 130 стран, которых Берлин включил в национальный «красный список». Напомним, по состоянию на середину июля в стране насчитывалось уже 202 тысячи инфицированных.
В «красный список» входит и Украина, сообщает немецкое издание The Local.
Тестирование будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах, и оно является обязательным для всех прибывающих в страну, подчеркнул министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Таким образом в стране надеются остановить проблему распространения болезни.
Напомним, на прошлой неделе в немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме, где работали и сезонные рабочие из Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм