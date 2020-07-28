Германия будет бесплатно тестировать на коронавирус прибывших из Украины

Правительство Германии решило уже в августе проводить бесплатный тест на коронавирус гражданам 130 стран, которых Берлин включил в национальный «красный список». Напомним, по состоянию на середину июля в стране насчитывалось уже 202 тысячи инфицированных.

В «красный список» входит и Украина, сообщает немецкое издание The Local.

Тестирование будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах, и оно является обязательным для всех прибывающих в страну, подчеркнул министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Таким образом в стране надеются остановить проблему распространения болезни.

Напомним, на прошлой неделе в немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме, где работали и сезонные рабочие из Украины.



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