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«Слуга народа» Гетманцев заразился коронавирусом
Народный депутат от партии «Слуга Народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил положительный тест на коронавирус. Напомним, на днях стало известно об инфицировании известного журналиста Юрия Бутусова, контактировавшего со всем руководством Рады.
По информации финансиста в Telegram, исследование было проведено 27 июля.
Депутат попросил пройти тестирование всех, с кем он контактировал в течение последней недели, с 20 июля.
«Где заразился, не знаю… Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться», — написал Гетманцев.
Напомним, в середине июня коронавирус подтвердили у нардепа фракции монобольшинства Максима Перебийниса. Перед ним болезнь победили его коллеги — Валерий Божик и Юрий Аристов.
Фото nv.ua75
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