Циклон Dana изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на 29 июля

На территорию Украины проникает фронт северного циклона Dana. Ранее синоптики обещали дожди в западных регионах.

Как прогнозирует в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, в среду, 29 июля, атмосферный фронт северного циклона Dana оттеснит по сторонам антициклоны Albrecht и Balu. В результате пройдут грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

При этом жара пока не покинет Украину. В среду днем ожидается до 35 градусов, в западных областях — до 30.

В Киеве в среду, 29 июля, местами пройдет дождь, возможна гроза. Будет жарко — до 33 градусов. В четверг жара спадет да 27 градусов. А в пятницу и выходные — до 24 градусов.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье вновь обрушились мощные ливни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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