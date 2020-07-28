Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая

Президент Владимир Зеленский распорядился о введении в Украине временного безвизового режима для граждан Китайской народной республики. Льгота распространяется на тех, кто въезжает в Украину с туристической целью, а также следует через территорию нашей страны транзитом.

Период действия безвиза — с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года включительно.

В то же время срок пребывания туристов в Украине не может превышать 30 дней в течение 180 дней.

Указ датирован 28 июля и вступает в силу со дня опубликования.

Скрин текста указа президента

Напомним, несколько дней тому назад Зеленский ввел безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию нашей страны для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман и Королевства Саудовская Аравия.

Фото perito-burrito.com



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