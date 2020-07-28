Кучма вышел из группы переговорщиков по Донбассу

Президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма, летом прошлого года во второй раз возглавивший украинскую группу переговорщиков Минске, покидает Трехстороннюю контактную группу.

«Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ», — говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый раз Кучма покидал ТКГ осенью 2018 года, решив «дать поработать другим» после того, как ему исполнилось 80 лет.

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