- 13:32 Коронавирус в КПИ: среди заболевших есть офицеры
- 13:12 Кучма вышел из группы переговорщиков по Донбассу
- 13:07 Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая
- 13:07 В ВР могут пройти 4 партии: разрыв между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой – За жизнь» сокращается
- 13:05 Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях: что произошло
- 12:48 YouTube удалил пропагандистский канал «Царьград»
- 12:40 В Чехии судят белоруса, воевавшего на стороне боевиков «ДНР»
- 12:38 Циклон Dana изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на 29 июля
- 12:38 Усик рассказал, почему решил выйти из всех социальных сетей
- 12:31 В Центре "Мироворец" заявили, что Портнов якобы причастен к уголовному преследованию Пашинского
- 11:55 Стрельба в центре Харькова: пассажир открыл огонь из окна машины
- 11:43 «Слуга народа» Гетманцев заразился коронавирусом
Кучма вышел из группы переговорщиков по Донбассу
Президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма, летом прошлого года во второй раз возглавивший украинскую группу переговорщиков Минске, покидает Трехстороннюю контактную группу.
«Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ», — говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первый раз Кучма покидал ТКГ осенью 2018 года, решив «дать поработать другим» после того, как ему исполнилось 80 лет.272
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм