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Коронавирус в КПИ: среди заболевших есть офицеры (видео)
В Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины столичного «Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского», где была зафиксирована вспышка COVID-19, заболевание подтвердили у 55 человек — 52 курсантов и трех офицеров.
Как сообщают в Институте, состояние здоровья заболевших удовлетворительное. Как в учебном заведении, так и в общежитии ежедневно проводится полная дезинфекция помещений; постоянный температурный скрининг-контроль личного состава; организовано питание, доставка средств гигиены и продуктов первой необходимости.
«Личный состав находится под постоянным наблюдением командиров подразделений и медицинских работников», — говорится в сообщении.
На вторник, 28 июля, запланировано проведение 80 ПЦР-тестов курсантам и офицерам. Результаты ожидаются в течение 1−3 дней.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до конца месяца планируется сделать анализ всем 152 курсантам, которые могли контактировать с заболевшими коронавирусной инфекцией.172
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